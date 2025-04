Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता को एक और झटका लगा है. केंद्र सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है. ये बढ़ोतरी गजट नोटिफिकेशन के जरिए की गई है, जो मंगलवार से लागू हो जाएगी. इसका सीधा असर पेट्रोल पंप पर मिलने वाले रेट पर पड़ेगा और जेब पर भार बढ़ सकता है. सरकार की ओर से इस कदम को राजस्व बढ़ाने की कोशिश बताया जा रहा है.

हालांकि, इससे पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह फैसला राहत नहीं बल्कि चिंता बढ़ाने वाला है.

