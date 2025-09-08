Ganpati Visarjan: पूरे देश में गणपति बाप्पा (Ganpati Visarjan) का विसर्जन हो चूका है. कई शहरों से गणपति विसर्जन के वीडियो भी सामने आएं है. ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र (Maharashtra) के कोल्हापुर (Kolhapur) से सामने आया है. जिसको देखकर सभी हैरान हो गए है. यहां पर कल और दो दिन पहले जो बाप्पा का विसर्जन हुआ और इस दौरान जितने भी जुलुस निकाले गए, उसमें शामिल भक्तों की चप्पलें (Slippers) हजारों की तादाद में सड़क के किनारें पड़ी हुई दिखाई दे रही है. सड़क के किनारे चप्पलों की भरमार देखी जा रही है. कोल्हापुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देख सकते है की सड़क के दोनों तरफ चप्पलें दिखाई दे रही है.इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @zee24taasnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kolhapur Shocker: गणेश मंडल के पंडाल में खेलते हुए 10 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, मां की गोद में तोड़ा दम, कोल्हापुर की घटना से परिजनों में फैला मातम
गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों ने हजारों की तादाद में छोड़ी चप्पलें
कोल्हापूर गणेश विसर्जन मिरवणुकीनंतर अनेक टन चपलाचा खच#kolhapur #chhapal #ganpativisarjan #zee24taas pic.twitter.com/1GqPIA5IsL
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 8, 2025
