New Terror Trend: दिल्ली में डिफेंस ब्रीफिंग के दौरान DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में आतंकवादी गतिविधियों की प्रकृति में बदलाव आया है. अब केवल सेना ही नहीं, बल्कि निर्दोष नागरिक भी निशाना बनाए जा रहे हैं. उन्होंने शिवखोरी मंदिर यात्रा पर हुए आतंकी हमले और इस साल अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये घटनाएं इस खतरनाक ट्रेंड को साफ दिखाती हैं. पहलगाम की स्थिति तो काफी गंभीर हो गई थी, जिसकी चर्चा पहले की गई थी.

राजीव घई ने कहा कि सेना और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल से एयर डिफेंस को और मजबूत किया गया है. ताकि इस तरह के हमलों को समय रहते रोका जा सके.

Delhi: DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai says, "Today, I would like to discuss with you the air defense measures that we have taken in coordination with the Indian Air Force...In the past few years, the nature of terrorist activities has undergone some changes. Now, along with… pic.twitter.com/alrgmrC53y

