झांसी, उत्तर प्रदेश: हाईवे पर और शहर की सड़कों पर रोजाना कई एक्सीडेंट होते है. आवारा मवेशियों की जानें भी एक्सीडेंट (Accident) में जाती है. ऐसा ही एक एक्सीडेंट झांसी (Jhansi) के मऊरानीपुर से सामने आया है. जहांपर एक गाय का बछड़ा सड़क के बीच में बैठा होता है और इसी दौरान एक कार सवार जो बछड़े को बिना देखें ही गाड़ी उसपर चढ़ा देता है और इस दौरान बछड़ा घसीटते हुए जाता है.इसके बाद चालक बाहर निकलता है और आसपास मौजूद लोग भी पहुंच जाते है और इसके बाद कार के नीचे फंसे बछड़े को बाहर निकालते है. गनीमत रही की इस हादसे में बछड़े की जान बच गई. इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khabarfast नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कार के नीचे फंसा बछड़ा, गायों ने मिलकर गाड़ी को घेरा, लोगों ने वाहन उठाकर बछड़े की जान बचाई, वीडियो वायरल
सड़क पर बैठे बछड़े पर चढ़ा दी कार
झांसी के मऊरानीपुर में सड़क पर बैठे बछड़े पर कार चढ़ गई, जिससे हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत कार चालक को रोका और बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।#Jhansi #Mauranipur #CalfAccident #ViralVideo #UttarPradesh #UPNews… pic.twitter.com/Tfa8xDGqg4
— KHABAR FAST (@Khabarfast) October 4, 2025
