Hyderabad Ganeshotsav: तेलंगाना (Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad) में 69 फीट उंची गणेश प्रतिमा (Ganesha Statue) सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी. अब धूमधाम से जुलुस के साथ मूर्ति का विसर्जन किया गया. ये मूर्ति खैरताबाद (Khairatabad) में स्थापित की गई थी. इस साल इसका नाम 'श्री विश्वशांति महाशक्ति गणपति' रखा गया था. ये मूर्ति इस साल देश की सबसे उंची मूर्तियों में से एक थी. बताया जा रहा है की इस मूर्ति को बनाने के लिए 220 कारगिरों ने 3 महीने तक मेहनत की.मूर्ति को पर्यावरण के अनुकूल रखने के लिए इसमें गुजरात से लाई गई मिट्टी, धान की भूसी का पाउडर और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था.गणपति की इस प्रतिमा में देवी ललिता त्रिपुरसुंदरी, भगवान जगन्नाथ और देवी गज्जलम्मा की दिव्य झलक भी शामिल की गई है. इससे श्रद्धालुओं में धार्मिक उत्साह और भी बढ़ गया है. गणेशोत्सव उत्सव के दौरान भगवान के दर्शन करने और मूर्ति को देखने के लिए शहर भर से लोग इकठ्ठा हो रहे थे. अब सभी ने मिलकर गणपति बाप्पा को विदा किया. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Ganesh Visarjan 2025 Schedule: डेढ़ दिन की गणपति का इस दिन होगा विसर्जन, यहां देखें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

69 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति का विसर्जन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)