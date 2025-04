Monalisa Hot Pics: भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा इन दिनों छुट्टियां मना रही हैं और सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरों से फैन्स का दिल जीत रही हैं. हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद स्टनिंग तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह फ्लोरल प्रिंट की स्लीवलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में मोनालिसा का अंदाज़ बेहद बोल्ड और ग्लैमरस दिखाई दे रहा है. पिंक और व्हाइट फ्लोरल ड्रेस में मोनालिसा बेंच पर लेटी हुई पोज देती नजर आईं. उनका कॉन्फिडेंस और कैमरे के लिए सहजता फैंस को दीवाना बना रही है. मोनालिसा ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “Capture The Moments That Make Your Hearts Smile” और उनकी यह स्माइल वाकई फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला रही है. भोजपुरी एक्ट्रेस Monalisa ने इंस्टाग्राम पर शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें, फैंस हुए दीवाने (View Pics)

फैंस कमेंट सेक्शन में लगातार हार्ट और फायर इमोजी के जरिए अपने प्यार का इज़हार कर रहे हैं. किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा तो किसी ने उनकी अदा को 'किलर' बताया. बताते चलें कि मोनालिसा न सिर्फ भोजपुरी बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी एक जाना-पहचाना नाम हैं. अपने फैशन और स्टाइल सेंस से वह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.

मोनालिसा का हॉट अंदाज:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)