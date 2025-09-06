Quratulain Balouch Bear Attack: क्यूबी के नाम से मशहूर पाकिस्तानी गायिका कुर्रतुलैन बलोच हाल ही में एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बचीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 सितंबर की रात स्कार्दू के देवसाई नेशनल पार्क (Deosai National Park, Skardu) में सोते समय उन पर भूरे भालू ने हमला कर दिया. उस समय क्यूबी बाढ़ प्रभावित इलाकों (Pakistan Flood) में राहत कार्य के लिए गई थीं. भालू के अचानक टेंट में घुसने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद सीडीआरएस टीम ने तुरंत हिम्मत दिखाई और भालू को वहां से भगा दिया. अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है.

अच्छी बात यह है कि उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं. कुर्रतुलैन बलोच अपने हिट गाने "वो हमसफर था" से मशहूर हुईं और इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए.

ये भी पढें: Ganeshotsav In Pakistan: पाकिस्तान के कराची में गणपति बप्पा की जय-जयकार, यहां रहने वाले मराठों ने मनाया गणेशोत्सव (Watch Video)

कुर्रतुलैन बलूच पर भूरे भालू ने हमला किया

भालू के हमले के बाद कुर्रतुलैन बलूच ने बयान जारी किया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)