Kapil Sharma Threat Case: मुंबई में लोकप्रिय कॉमेडियन कपिल शर्मा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. पुलिस ने उन्हें जान से मारने की धमकी देने और ₹1 करोड़ की फिरौती मांगने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने कपिल शर्मा के एक करीबी को फोन करके धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह कपिल शर्मा को जान से मार देगा. पुलिस (Mumbai Police) ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य साथियों या संभावित साजिशकर्ताओं की पहचान की जा रही है. फिलहाल, कपिल शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार लोकप्रिय कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कपिल शर्मा के एक करीबी को फोन करके यह धमकी दी थी कि अगर उसकी… pic.twitter.com/2kfjisScSc — NDTV India (@ndtvindia) September 27, 2025

