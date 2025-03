‘Chhaava’ Box Office Collection: विक्की कौशल की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब यह 520 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पड़ाव के बेहद करीब पहुंच गई है. 14 फरवरी को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने 23वें दिन 13.70 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल घरेलू कमाई 516.40 करोड़ रुपये हो गई है. इसके अलावा, फिल्म का तेलुगु डब वर्जन 7 मार्च को सिनेमाघरों में आया, जिसे दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इस वर्जन ने पहले दिन 2.63 करोड़ रुपये और शनिवार को 3.31 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 5.94 करोड़ रुपये हो गया है. Chhaava Review: इमोशन्स, एक्शन और इतिहास का परफेक्ट कॉम्बो है 'छावा', विक्की कौशल ने अपनी दमदार अदाकारी से मचाई धूम!

फिल्म की बेहतरीन स्टोरीलाइन, दमदार परफॉर्मेंस और भव्य प्रस्तुतिकरण ने इसे बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बना दिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में भी छावा का कलेक्शन तेजी से बढ़ेगा और यह फिल्म 520 करोड़ रुपये का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी.

#Chhaava continues its #Blockbuster run, delivering its strongest numbers over weekends... The film witnessed a remarkable 117.46% growth on its *fourth* Saturday – an exceptional feat.#Chhaava #Telugu is also performing excellently, with Saturday [Day 2] registering a solid… pic.twitter.com/7MTVMjnfPh

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2025