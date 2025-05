VIDEO: यूट्यूबर Ranveer Allahbadia ने ब्रिटिश टीवी डिबेट शो में Fake News का किया पर्दाफाश, लादेन की फोटो दिखाकर पाकिस्तान को बताया 'आतंकवाद का गढ़'; ऑपरेशन सिंदूर पर भी दिया जवाब

Ranveer Allahbadia on Piers Morgan Debate show: पाकिस्तान की आतंकवाद पर चुप्पी और भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिशों को लेकर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने ब्रिटिश टीवी डिबेट शो में जोरदार हमला बोला. मशहूर पत्रकार पीयर्स मॉर्गन के शो में उन्होंने दो तस्वीरें दिखाकर पाकिस्तान को घेरा और कहा, "ये है वो चेहरा, जिसे भारत पहचानता है." रणवीर, जिन्हें लोग BeerBiceps के नाम से भी जानते हैं, इस डिबेट शो में भारत की ओर से शामिल हुए थे. उनके साथ पैनल पर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त, पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और पाकिस्तानी पॉडकास्टर शहजाद घियास शेख भी मौजूद थे.

डिबेट की शुरुआत में ही रणवीर ने दो तस्वीरें दिखाईं, पहली थी अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की और दूसरी थी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ की, जिसे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी श्रद्धांजलि दे रहे थे.

