VIDEO: मौत को दी मात! तीसरी मंजिल से गिरा युवक, हाई-टेंशन तारों से लगा करंट, फिर बच गया जिंदा

छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक तीन मंजिला इमारत से कूदकर हाई-टेंशन तारों से टकराता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग चीखने-चिल्लाने लगते हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना करीब 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यह घटना दुर्ग के सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहां एक युवक होटल के पास स्थित तीन मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और अजीब हरकतें करने लगा.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के समझाने के बावजूद युवक शांत नहीं हुआ और अचानक ही नीचे कूद गया. कूदने के दौरान वह हाई-टेंशन तारों में उलझ गया जिससे उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं और वह कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया. फिर वह सीधे जमीन पर गिरा.

चौंकाने वाली बात यह रही कि गिरने के बावजूद युवक को गंभीर चोटें नहीं आईं और वह तुरंत उठकर पुलिस और वहां मौजूद लोगों पर ईंट-पत्थर फेंकने लगा. इस पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए. पुलिस ने किसी तरह उसे काबू में किया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस जांच में सामने आया कि युवक ओडिशा का रहने वाला है और उसका नाम तेजराज यादव है. वह अपने इलाज के लिए दुर्ग आया था. इस दौरान उसने अपने बच्चे को दुर्ग के एक अस्पताल में छोड़ दिया और इमारत पर चढ़कर अजीब हरकतें करने लगा.

"Superhuman - The Real Wolverine"

In Durg, Chhattisgarh : Man jumps from 3rd floor, gets Electrocuted and entangled in electric wires, passes out and then falls and then miraculously gets up to throw bricks at police.

Hollywood - 0

Desi-Wood - 1 pic.twitter.com/FzIJ3Fba5J

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 23, 2025