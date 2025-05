जूकीपर के हाथ में चूभा कांटा तो डॉक्टर बनकर इलाज करने लगा बंदर, देखें दिल जीतने वाला यह Viral Video

Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में जंगल में रहने वाले विभिन्न जानवरों से जुड़े वीडियो आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, जो लोगों को रोमांचित कर देते हैं. कई बार शिकार से जुड़े वीडियो रोंगटे खड़े कर देते हैं तो वहीं कई बार जानवरों की अटखेलियां और शरारतें लोगों का दिल जीत लेती हैं. खासकर, अगर हम बंदरों की बात करें तो इनकी गिनती सबसे शरारती और खुरापाती जानवरों में होती है, जो इंसानों की नकल उतारने में काफी माहिर होते हैं और उनकी तरह कई काम बेहद आसानी से कर लेते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जूकीपर (Zookeeper) का हाथ कांटा लगने से जख्मी हो जाता है और जब बंदर (Monkey) की उस पर नजर पड़ती है तो वो डॉक्टर (Doctor) बनकर उसका इलाज करने लगता है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ज़ूकीपर को कांटा मिला… और बंदर डॉक्टर बन गया… शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और लोग इसे काफी पंसद कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: अजीबो-गरीब हरकतें करके बंदर को उसी के अंदाज में चिढ़ाने लगा शख्स, Viral Video देख दंग रह जाएंगे आप

डॉक्टर बनकर जूकीपर का इलाज करने लगा बंदर

