खराब मूड के चलते दुखी होकर बैठा शख्स तो मनाने पहुंच गई नन्हे चूजों की टोली, Viral Video देख हो जाएंगे इमोशनल

Viral Video: इंसान जब किसी बात को लेकर दुखी या परेशान होते हैं तो वो एकांत में जाकर अकेले में रोते हैं, लेकिन अगर उनके पास सच्चे दोस्त होते हैं तो वो उन्हें ऐसी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ते हैं और सांत्वना देने पहुंच जाते हैं. एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को मुश्किल हालात में सांत्वना देते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी पशु-पक्षियों को आपने ऐसा करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक भावुक करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स दुखी होकर बैठा होता है और उसे मनाने व सांत्वना देने के लिए नन्हे चूजों (Chicks) का पूरा झुंड उसके पास पहुंच जाता है.

इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ओह, यह देखकर कि वह बुरे मूड में था, चिक्स उसे सांत्वना देना चाहती थीं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- जानवर ऐसा क्यों करते है? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई जानवर मेरे आसपास होता है तो वह मुझे सांत्वना देने के लिए आता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- एक दिन ये चिकन बन जाते हैं और हमारी थाली में आ जाते हैं. यह भी पढ़ें: खूंखार शेर के साथ आसमान में उड़ने लगा शख्स, पैराग्लाइडिंग के इस Viral Video को देख छूट जाएंगे पसीने

शख्स को मनाने पहुंचा चूजों का पूरा झुंड

Awww seeing that he was in a bad mood, the chicks wanted to console him. pic.twitter.com/lyIxAtboVM

— The Figen (@TheFigen_) May 13, 2025