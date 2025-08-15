Viral Video: डर के साए में उबर की सवारी! नोएडा में पुलिस से भागते ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, परिवार ने झेला खौफनाक मंजर

नोएडा परिवार का भयावह अनुभव (फोटो: X/@sanmohan4u/@dcpcentralnoida)

नोएडा में एक साधारण उबर यात्रा उस समय एक भयावह अनुभव में बदल गई, जब ड्राइवर ने पुलिस जांच से बचने के प्रयास में कार को तेज़ रफ्तार में दौड़ा दिया, जबकि अंदर एक परिवार अपनी छोटी बच्ची के साथ मौजूद था. दिल्ली के कनॉट प्लेस जा रहे दंपती ने जब पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार रुकवाने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने उनकी अपील को नजरअंदाज़ कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मां को बार-बार गिड़गिड़ाते सुना जा सकता है. "भैया, रुक जाओ,"जबकि पिता स्थिति को शांत करने के लिए जुर्माना भरने की पेशकश कर रहे हैं. उसी दौरान घबराई हुई बच्ची जोर-जोर से रोने लगती है. यह भी पढ़ें: Bengaluru: महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिस को दी गंदी गालियां, वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी

ड्राइवर ने कथित तौर पर कहा कि उसके वाहन के दस्तावेज़ अधूरे हैं, इसलिए वह पुलिस से बच रहा है. पूरे रास्ते परिवार उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी धीमी नहीं की. कुछ देर बाद, उसने अचानक कार रोकी, परिवार को उतार दिया और तेज़ी से गाड़ी लेकर फरार हो गया.

नोएडा में पुलिस से भागते ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी

A horrible experience with @Uber @Uber_Support, today me and my family was en-route to CP from noida. Near to Parthala Bridge Noida a police intercepter vehicle asked the driver to stop the car but the driver didn’t stop and trying to escape from police vehicle.@noidapolice pic.twitter.com/RdftglUG5k — Sanjay Mohan (@sanmohan4u) August 14, 2025

आरोपी गिरफ्तार..

वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और वाहन ज़ब्त कर लिया. पुलिस ने बताया कि ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. यह घटना एक बार फिर राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा और भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.