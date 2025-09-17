Viral Video: रील बनाने के लिए शख्स ने खतरे में डाली जान, नदी के पुल से उल्टा लटक कर किया खतरनाक स्टंट

Viral Video: इंटरनेट (Internet) और सोशल मीडिया (Social Media) के इस दौर में अधिकांश युवा वायरल होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते हैं. रील (Reel) की दीवानगी और मशहूर होने का पागलपन उनके सिर इस कदर चढ़ता जा रहा है कि वो कहीं भी कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते उनके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स रील बनाने के लिए नदी के पुल पर उल्टा लटक जाता है और स्टंट (Stunt) करने लगता है, लेकिन वो इस बात को शायद भूल गया है कि उसकी जरा सी चूक उसके लिए बहुत भारी पड़ सकती है.
इस वीडियो को एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- आज की पीढ़ी को समझने की जरूरत है कि क्रिएटिविटी का मतलब खतरों से खेलना नहीं है. वहीं दूसरे ने लिखा कि लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरह की हरकत कौन करता है भाई. यह भी पढ़ें: Viral Video: नदी के ऊपर टूटे हुए पेड़ पर चढ़कर स्टंट करने लगी लड़की, फिर हुआ कुछ ऐसा... पल भर में उतर गया सारा नशा
रील बनाने के लिए शख्स ने खतरे में डाली जान
वीडियो बनाने के लिए इतना रिस्क ले रहे है आजकल के युवा 😱 pic.twitter.com/HNy5NfcqhZ
— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) September 15, 2025
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़के एक पुल पर खड़े हैं और यह सभी मिलकर किसी स्टंट की तैयारी कर रहे हैं. उसी दौरान कैमरे में नजर आता है कि एक लड़का पुल से उल्टा लटका हुआ है. पुल पर खड़े तीन लड़के उसके पैरों में कपड़ा बांधकर उसे उल्टा लटकाए हुए हैं. नीचे नदी का बहाव तेज है, जिसमें एक लड़की हाथ-पैर मारते हुए डूबने का नाटक कर रही है. शुरुआत में देखकर यह एकदम फिल्मी सीन लगता है और ऐसा दिखाई देता है कि लड़का उस लड़की को डूबने से बचा लेगा. हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग इस स्टंट के लिए शख्स के जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.