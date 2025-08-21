Viral Video: अस्तबल में घोड़ों को गाजर खिलाती दिखी छोटी बच्ची, क्यूटनेस से जीत लिया सबका दिल
घोड़ों को गाजर खिलाती छोटी बच्ची (Photo Credits: X)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन हैरान करने वाले वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जबकि कई वीडियो हमारे दिलों को जीत लेते हैं. हंसाने-गुदगुदाने वाले वीडियो देखकर लोगों का दिन बन जाता है, इसलिए कई एनिमल लवर्स (Animal Lovers) दिल को खुश करने वाले नजारे देखने को बेताब नजर आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिल जीत लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची अस्तबल में पहुंचकर घोड़ों (Horses) को गाजर (Carrot) खिलाती दिखती है. बच्ची बिना डरे घोड़ों के मुंह के पास गाजर ले जाती है और उन्हें खिलाती है, इस दौरान उसकी क्यूटनेस देखते ही बनती है और यह नजारा लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यह आज तक का सबसे प्यारा वीडियो है जो मैंने देखा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 174.6k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा है- गाजर घोड़े के लिए मिठाई की तरह होता है, बहुत मीठा. घोड़ों के आसपास बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- ये बहुत ही शानदार वीडियो है, जिसे आज मैंने देखा है. यह भी पढ़ें: Video: जमीन पर गर्मी से बेहोश पड़ा था घोड़ा, हेंडलर ने पीटा, घसीट कर उठाया; अब जांच में जुटी कोलकाता पुलिस

अस्तबल में घोड़ों को गाजर खिलाती छोटी बच्ची

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जींस-टीशर्ट पहने और कैप लगाए छोटी सी बच्ची गाजर खिलाने के लिए घोड़े के पास पहुंचती है. इसके बाद बच्ची टीन के शेड को बजाकर घोड़े को बुलाती है और घोड़ा बाड़े के अंदर से अपना मुंह बाहर निकालता है, जिसके बाद बच्ची उसे गाजर खिलाती है. इसके बाद बच्ची दूसरे घोड़े के पास जाकर उसे भी गाजर खिलाती है. वो कई घोड़ों को गाजर खिलाती है और इसी बीच एक शुतुरमुर्ग से उसका सामना हो जाता है, जिसे देखकर बच्ची डर जाती है और वहां से भाग जाती है. उसका यह क्यूट अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.