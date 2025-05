Video: जमीन पर गर्मी से बेहोश पड़ा था घोड़ा, हेंडलर ने पीटा, घसीट कर उठाया; अब जांच में जुटी कोलकाता पुलिस

कोलकाता से एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घोड़ा तेज धूप और थकावट से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसका हेंडलर उसे थप्पड़ मारता है, घसीटता है और जबरदस्ती उठाकर चलाने की कोशिश करता है. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India ने इस वीडियो को अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा किया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

PETA इंडिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस से कार्रवाई की मांग की. इसके जवाब में 30 अप्रैल को पुलिस ने बताया कि 24 अप्रैल को भवानीपुर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 90/25 के तहत BNS (भारतीय दंड संहिता) और PCA (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) की उचित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घोड़े को तत्काल चिकित्सा देखभाल में भेजा गया है. नियमित वेटरनरी चेकअप भी चल रहा है.

Over the incident, Bhowanipore PS has registered the FIR on 24.04.2025 Ref : Case No. 90/25 under proper sections of law of BNS & PCA Act on PETA’s complaint. Appropriate legal action is being taken against the accused person involved. The horse is under medical care with regular… https://t.co/2x3CPqpOWQ

— Kolkata Police (@KolkataPolice) April 30, 2025