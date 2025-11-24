Viral Video: नशे में अलीगढ़ कांस्टेबल का अस्पताल में उत्पात, ब्रेथलाइज़र छीना, हुआ सस्पेंड

नशे में धुत्त कांस्टेबल ने अलीगढ़ हॉस्पिटल में किया हंगामा (Photo: X|@Benarasiyaa)

एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल बार-बार यह दावा करता दिख रहा है कि ब्रेथलाइज़र खराब है. वह जोर देकर कहता है, “यह मशीन खराब हो गई है. मेरी सांस नहीं ले रही. यह बिल्कुल बंद है,” और इसी दौरान अचानक डॉक्टर के हाथ से डिवाइस छीन लेता है. जब एक अन्य अधिकारी ने उससे डिवाइस वापस देने को कहा, तो उसने इनकार कर दिया और इसे “नकली” बताते हुए कहा कि इसे बदलकर नया उपकरण लगाना चाहिए. बैकग्राउंड में अस्पताल स्टाफ उसे डिवाइस लौटाने की अपील करते सुनाई देते हैं ताकि जांच आगे बढ़ सके. हंगामे के दौरान कांस्टेबल ने डॉक्टर के साथ भी गलत व्यवहार किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने डॉक्टर से कहा कि वह उसका “भविष्य बता सकता है” और डॉक्टर के होंठ में लगी चोट के बारे में अजीब तरीके से सवाल किए. स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख अस्पताल स्टाफ ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. यह भी पढ़ें: VIDEO: खौफनाक! आगरा में बदमाश बाइक सवारों ने शख्स के सिर पर सूजा घोंपा, पीड़ित पैदल चलकर पहुंचा हॉस्पिटल, देखकर लोगों के उड़े होश: VIDEO

नशे में अलीगढ़ कांस्टेबल का अस्पताल में उत्पात

In UP's Aligarh, a police head constable was found drunk on duty. He was taken for medical examination. The constable took the breath analyser machine from the doctor. Rest is pure entertainment. pic.twitter.com/QdsG3scKiW — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 24, 2025

इसके बाद अलीगढ़ के SSP नीरज जादौन ने कांस्टेबल सुनील कुमार को तुरंत निलंबित कर दिया. SSP ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान शराब पीना और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. अस्पताल में कांस्टेबल की मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.