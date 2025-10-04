Viral Video: गरबा पंडाल में गाय के घुसने से मची अफरा-तफरी, बचाव के लिए पहुंचा स्पाइडर मैन, फिर जो हुआ...

गरबा पंडाल में घुसी गाय (Photo Credits: Instagram)

Cow Enters a Garba Pandal: एक नाटकीय घटनाक्रम में कथित तौर पर एक गाय एक गरबा पंडाल (Garba pandal) में घुस गई और उपस्थित लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह घटना कहां हुई, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दावा किया गया है कि गाय गलती से लाइव गरबा नाइट (Garba Night) में घुस गई, जिससे उस समय गरबा खेल रहे गरबा प्रेमियों में अचानक दहशत फैल गई. वीडियो में स्पाइडर-मैन (Spider-Man) की पोशाक पहने एक स्थानीय व्यक्ति को लोगों को बचाने के लिए आते हुए दिखाया गया है, लेकिन जब गाय ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो वह भाग गया.

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित एक वीडियो में दावा किया गया है कि वह उस क्षण को दर्शाता है जब एक जानवर लाइव गरबा नाइट समारोह में घुस आया. क्लिप की शुरुआत सैकड़ों उपस्थित लोगों के साथ नाचते हुए दिखाई देती है, तभी अचानक एक गाय पंडाल में घुस आती है और चीखें गूंजने लगती हैं. घबराए हुए प्रतिभागी जानवर से बचने की कोशिश में इधर-उधर भाग जाते हैं.

इस अफरा-तफरी के बीच, स्पाइडर-मैन की पोशाक पहने एक आदमी गाय का ध्यान भटकाने या उसे नियंत्रित करने की कोशिश में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है. हालांकि, स्थिति तब हास्यपूर्ण मोड़ ले लेती है जब गाय उस पर हमला कर देती है, जिससे 'सुपरहीरो' भी भागने को मजबूर हो जाता है, जिससे ऑनलाइन हंसी-मजाक शुरू हो जाता है. यह भी पढ़ें: Garba in Pakistan Video: गरबा की धुन पर थिरके पाकिस्तानी हिंदू, सोशल मीडिया पर छाया जश्न का वीडियो

गरबा पंडाल में पहुंची गाय से मची अफरा-तफरी

इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, हालांकि हंगामे में पंडाल को मामूली नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वीडियो कहाँ और कब रिकॉर्ड किया गया था.

नेटिजन्स इस फुटेज को शेयर और कमेंट कर रहे हैं, कई लोग इसे 'स्पाइडर-मैन: इनटू द गरबा-वर्स' कह रहे हैं. कुछ लोगों ने इस कॉस्ट्यूम वाले व्यक्ति के हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ ने मजाक में कहा कि स्पाइडर-मैन भी इस अप्रत्याशित चुनौती का सामना नहीं कर सकता.

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘स्पाइडरमैन को कुछ सेकंड बाद मदद की जरूरत पड़ेगी.’ एक ने कमेंट किया ‘यह मजेदार लग रहा है, लेकिन स्पाइडर-मैन के आने पर यह और भी मजेदार लगता है’ एक और यूज़र ने कमेंट किया, ‘काश ऐसा होता: तुम लोग मेरी माँ की पूजा करना भूल जाते, मैं तुम्हें दिखाता हूं, और स्पाइडर-मैन फ्रेम में फिट होने की पूरी कोशिश कर रहा है.’