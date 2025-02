Viral Video: महाशिवरात्रि पर भक्ति में लीन दिखा सांड, शिव मंदिर के सामने झुककर किया भोलेनाथ को प्रणाम

Bull Viral Video: भगवान शिव (Bhagwan Shiv) की उपासना के महापर्व महाशिवरात्रि (Mahashivratri) को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल 26 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया गया और देश के तमाम शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला. इस बीच महाशिवरात्रि पर एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे शानदार वीडियो है. वीडियो में एक सांड (Bull) भगवान शिव की भक्ति में न सिर्फ लीन नजर आया, बल्कि वो मंदिर के बाहर झुककर भोलेनाथ को प्रणाम करता हुआ भी दिखाई दिया.

इस वीडियो को @Ravitiwariii_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सांड ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव के सामने समर्पित कर दिया है. आमतौर पर जानवरों के अप्रत्याशित व्यवहार के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कई बार अपने अकारण व्यवहार से हर किसी को हैरान कर देते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब के नशे में धुत्त शख्स को सकुशल घर ले जाता दिखा उसका पालतू बैल, वीडियो हुआ वायरल

मंदिर के बाहर झुककर भगवान शिव को प्रणाम करता सांड

Show me More Adorable video on MahaShivRatri 😍🙏🏻🚩#HarHarMahadev pic.twitter.com/ztHGRNHAdB

— Ravi Tiwari🇮🇳 (@Ravitiwariii_) February 26, 2025