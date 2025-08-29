Viral Video: पानी के दैत्य मगरमच्छ और गोरिल्ला के बीच हुई खूनी लड़ाई, देखें क्या हुआ इसका अंजाम

मगरमच्छ और गोरिल्ला की लड़ाई (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल में रहने वाले शिकारी जानवर शेर, चीता, बाघ और तेंदुए अपने खूंखार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जबकि पानी में रहने वाले मगरमच्छ (Crocodile) की गिनती भी धरती के सबसे खतरनाक जानवरों में होती है. पानी का दैत्य कहा जाने वाला मगरमच्छ सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि पानी के बाहर भी शिकार करने में माहिर होता है. अगर गलती से कोई इंसान या जानवर मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाए तो उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ गोरिल्ला (Gorilla) के बच्चे पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. इस लड़ाई के आखिर में जो होता है, वो किसी को भी हैरान कर सकता है.

हालांकि यह वीडियो एआई जनरेटेड है, जिसमें मगरमच्छ और गोरिल्ला एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को एक्स पर @NoorAlamba48520 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- जंगल की सबसे रोमांचक लड़ाई, गोरिल्ला ने अपने बच्चे को मगरमच्छ के जबड़े से बचाने के लिए दिखाई अद्भुत ताकत और साहस!. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 115.3k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: मगरमच्छ को अकेला देख चार शेरों ने एक साथ किया अटैक, फिर जो हुआ… Viral Video देख उड़ जाएंगे होश

मगरमच्छ और गोरिल्ला की लड़ाई का एआई वीडियो-

इस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- इंसान हो या जानवर, परिवार की सुरक्षा के लिए सबकुछ दांव पर लग जाता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है- माना कि मगरमच्छ पानी में ताकतवर होता है, पर मां गोरिल्ला की ताकत भी बहुत कमाल की होती है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने बच्चे को खतरे में देख एक बड़ा गोरिल्ला पानी के दैत्य मगरमच्छ पर कहर बनकर टूट पड़ता है. मगरमच्छ बेबी गोरिल्ला को अपने जबड़े में जकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए बड़ा गोरिल्ला उससे भिड़ जाता है. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बड़ा गोरिल्ला बच्चे को छुड़ा ही लेता है और मगरमच्छ की हालत खराब कर देता है. वो कभी मगरमच्छ की गर्दन दबाता है तो कभी उसे उठाकर पटकने लगता है. इस लड़ाई में गोरिल्ला की हिम्मत के आगे मगरमच्छ के हौसले पस्त होते दिखाई देते हैं.