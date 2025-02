Viral Video: अमेरिकी महिला ने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने के बाद पाकिस्तानी नागरिकता और पैसे की मांग की, देखें वीडियो

पाकिस्तान के कराची से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स की एक महिला ऑनलाइन मिले एक किशोर से मिलने और उससे शादी करने के लिए देश में आई. पता चला है कि ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन (Onijah Andrew Robinson) के रूप में पहचानी गई महिला ने कथित तौर पर पाकिस्तान सरकार से 100,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की, जब किशोर के माता-पिता ने उसके विवाह के दावे पर आपत्ति जताई. 33 वर्षीय महिला ने यह भी कहा कि वह पूरे पाकिस्तान का पुनर्निर्माण करने की योजना बना रही है. यह भी पढ़ें: Indian Immigrants in US: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति लागू, भारतीय अवैध अप्रवासियों को भेजा गया वापस; सैन्य विमान सी-17 की ली गई मदद

यह घटना तब सामने आई जब रॉबिन्सन को निदाल अहमद मेमन (19) के घर के बाहर डेरा डालते हुए देखा गया, जब उसके माता-पिता ने कथित रिश्ते को खारिज कर दिया और उसके "प्रेमी" ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. यह भी बताया गया है कि ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ानों से इनकार कर दिया. जेरेमिया रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति, जिसने उसका बेटा होने का दावा किया, ने कहा कि वह "मानसिक द्विध्रुवी विकार (Mental Bipolar Disorder) से पीड़ित थी.

NEW: New York woman flies to Pakistan to meet and marry a teenager, demands $100,000 from the government after the teen’s parents objected.

33-year-old Onijah Andrew Robinson said during a press conference that she plans to reconstruct all of Pakistan.

