VIDEO: फैक्ट्री के गेट पर शख्स का शेर से हुआ आमना-सामना, फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया

सोचिए, आप रात में अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल रहे हों और गेट पर अचानक एक शेर सामने आ जाए. क्या होगा. गुजरात के जूनागढ़ में बिल्कुल ऐसा ही हुआ. यहां एक सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर एक आदमी का सामना शेर से हो गया. मजेदार बात यह है कि दोनों ही एक-दूसरे को देखकर इतना घबरा गए कि उल्टे पांव भाग खड़े हुए.
यह पूरी घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है.
क्या है पूरा मामला.
यह घटना जूनागढ़ के डूंगरपुर इलाके के पातापुर गांव की है. यहां आधार सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर रात करीब 10 बजे एक कर्मचारी बाहर निकल रहा था. जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, सामने जंगल की तरफ से एक शेर आ गया. अचानक हुए इस आमने-सामने से कर्मचारी बुरी तरह डर गया और फौरन वापस फैक्ट्री के अंदर की ओर भागा.
हैरानी की बात यह है कि आदमी को अपनी ओर भागता देख शेर भी घबरा गया और वह भी तुरंत मुड़कर जंगल की तरफ भाग गया.
गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास अचानक शेर आ गया. दरअसल रात के समय फैक्ट्री से बाहर निकल रहा एक व्यक्ति अचानक सामने आए शेर को देखकर घबरा जाता है. फैक्ट्री के गेट के पास आमना-सामना होते ही दोनों ने एक-दूसरे से बचने के लिए भागना शुरू कर दिया. रोंगटे खड़े कर… pic.twitter.com/sNmS2bdWmj
— ABP News (@ABPNews) August 10, 2025
इलाके में शेरों का आना-जाना आम है
फैक्ट्री के मालिक सागर कोटेचा ने बताया कि उनकी फैक्ट्री जंगल के पास है, इसलिए देर रात या सुबह-सुबह शेरों का गेट के पास से गुजरना कोई नई बात नहीं है. पिछले कई दिनों से शेर यहां दिखाई दे रहे हैं.
उन्होंने यह भी कहा, "शेर यहां से गुजरते रहते हैं, पर आज तक उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है. फिर भी, शेर को अचानक अपने सामने देखकर कोई भी डर जाएगा."
घटना के बाद लोग सतर्क
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं. आसपास के गांव वालों को जब पता चला तो उनमें भी थोड़ी दहशत है. मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है. वन विभाग की टीम अब इस इलाके में शेरों की गतिविधियों पर नजर रख रही है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.