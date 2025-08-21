VIDEO: भारी बारिश के बीच पानी से भरी सड़क पर मजे से तैरता दिखा शख्स, लोग बोले- मुंबई में मनोरंजन कभी नहीं रुकता

पानी में मजे से तैरता शख्स (Photo Credits: X)

Viral Video: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) ने मुंबईकरों का हाल बेहाल कर दिया है. मायानगरी में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ (Flood) जैसे हालात पैदा हो गए और यातायात (Traffic) बाधित हो गया, लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने हंसी और आत्मचिंतन दोनों का माहौल बना दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ तेजी से आकर्षित कर रहा है, जिसमें एक शख्स सिर से पैर तक भीगा हुआ, बाढ़ से भरी सड़क के बीचों-बीच खुशी से नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर अचानक से सड़क पर बहते पानी में कूदकर तैरने लगता है. इस नजारे को देख लोग यही कह रहे हैं कि मुंबई में मनोरंजन कभी रुकता नहीं है.

मुंबई के मुंब्रा में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- मुंबई में मनोरंजन कभी नहीं रुकता, शो चलता रहना चाहिए! यह वीडियो ऑनलाइन हजारों लोगों के दिलों में उतर गया, जो दर्शाता है कि यह शहर मुश्किलों में भी खुशी के पल कैसे ढूंढ लेता है.

इस वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों ने इस शख्स के बेफिक्र स्वभाव की तारीफ की है. एक एक्स यूजर ने कमेंट कर लिखा है- यह भारतीयों की दृढ़ता का चरम है, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- इस बात पर जोर दिया कि लोग चुनौतियों का सामना हंसी के साथ कैसे करते हैं. उधर एक यूजर ने लिखा है- यह कृत्य न केवल एक मजाक था, बल्कि प्रतीकात्मक भी था. यह भी पढ़ें: Mumbai: मुंबई की बारिश ने सड़कों को बना दिया स्विमिंग पूल, गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के सामने बारिश के पानी में तैर रहे है बच्चे; VIDEO

मुंबई में मनोरंजन कभी नहीं रुकता

Entertainment never stops in Mumbai. The show must go on! #MumbaiRains pic.twitter.com/sySNLzC0cx — Godman Chikna (@Madan_Chikna) August 20, 2025

कुछ लोगों के लिए, इस वीडियो ने पुरानी यादें ताजा कर दीं. एक यूजर ने 2000 के दशक की शुरुआत में राजकोट में मानसून के दौरान ऐसे ही पलों को याद किया, जब लोग खचाखच भरी सड़कों पर ऐसे टहल रहे थे मानो कोई त्योहार हो. एक और ने इसे यूं बयां किया- भारतीयों को मनोरंजन कहीं भी मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Mumbai Airport: मुंबई में बारिश का कहर! लोकल ट्रेनों और सड़कों के साथ साथ एयरपोर्ट में भी भर गया पानी, वीडियो आया सामने; VIDEO

पानी में मजे से तैरता दिखा शख्स

This is the scene in front of Goregaon Oberoi Mall, which is supposed to be the most posh area. God bless this country and its corruption 😭🇮🇳#MumbaiRains pic.twitter.com/m1YnnmPjA1 — Thandaitweets (@mohit_blogg) August 19, 2025

वायरल वीडियो ने जहां खुशियां फैलाईं तो वहीं जमीनी हकीकत अभी भी भयावह है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. आपातकालीन दल जाम नालियों को साफ करने और जलभराव वाली सड़कों को पंप से निकालने का काम जारी रखे हुए हैं, हालांकि शहर भर में आवाजाही अभी भी बुरी तरह प्रभावित है. उपनगरों और उपनगरों के निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने से बसें, लोकल ट्रेनें और निजी वाहन फंस गए.