Mumbai: मुंबई की बारिश ने सड़कों को बना दिया स्विमिंग पूल, गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के सामने बारिश के पानी में तैर रहे है बच्चे; VIDEO

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई में पिछले तीन दिनों से बारिश हो रही है. जिसके कारण जन जीवन प्रभावित हो गया है. कई जगहों पर बारिश का पानी सड़क पर इतना ज्यादा जमा हो गया है की अब उसमें बच्चे तैरने लगे है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. ये वीडियो मुंबई से सटे गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के बाहर का बताया जा रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि मॉल के सामने पानी भरा हुआ है और बच्चे उसमें नहा रहे है और स्विमिंग कर रहे है, मानों ये कोई स्विमिंग पूल हो.
इस वीडियो को सोशल मीडिया के X पर @mid_day नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
सड़क पर जमा पानी में स्विमिंग करने लगे बच्चे
Amid heavy rains, a viral video shows people wading through flooded streets outside Oberoi Mall in Mumbai.
VC: X#MumbaiRains #OberoiMall #Floods #Monsoon2025 #HeavyRain #MumbaiTraffic pic.twitter.com/ZY6mMADzwt
— Mid Day (@mid_day) August 19, 2025
गोरेगांव में मॉल के बाहर जमा पानी में स्विमिंग करते बच्चे
पिछले दो दिनों से मुंबई में हो रही बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित हो गया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों का हुआ है. उनके घरों में पानी तक घुस गया है. सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर घुटने तक पानी है. गोरेगांव में ओबेरॉय मॉल के बाहर सड़क पर इस तरह से पानी भर गया है की बच्चे उसमें स्विमिंग कर रहे है.
मुंबई में बारिश ने मचाई तबाही
मुंबई में पिछले दो दिनों से बारिश के कारण तबाही सा मंजर है. बारिश ने मुंबई में ऐसा कहर बरपाया है की पूरी मुंबई लगभग ठप्प सी हो गई है. लोकल ट्रेनों से लेकर बसेस भी खड़ी हो गई है. मुंबई में बारिश के चलते कई हादसे भी सामने आएं है. बीएमसी ने भी नागरिकों के लिए अलर्ट जरी किया है.