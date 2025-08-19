Mumbai: मुंबई में उफनते नाले में हाथ छूटने से बहा युवक, पवई के फिल्टरपाड़ा का वीडियो आया सामने; VIDEO

मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण कई हादसे भी सामने आ रहे है. ऐसा ही एक हादसा मुंबई (Mumbai) के पवई (Powai) के पास सामने आया है. जहांपर एक युवक नाले के तेज बहाव में बह गया. हालांकि युवक को आगे जाकर बचा लिया गया. बता दें की मुंबई में भारी बारिश हो (Heavy Rain) रही है. जिसके कारण जगहों जगहों पर पानी भर गया है. सड़के नदी में तब्दील हो गई है. बस से लेकर लोकल ट्रेनें (Local Trains) और छोटे वाहन भी पानी के कारण जगह पर खड़े हो चुके है. ऐसे में कई हादसे भी सामने आ रहे है. पवई (Powai)के (Filterpara) में ये हादसा सामने आया है, जहांपर एक युवक उफनते हुए नाले में गिर गया. कुछ देर तक वह एक पौधे को पकड़कर था, इसके बाद ऊपर खड़े एक शख्स ने रस्सी डाली और इसी दौरान उसका हाथ छूट गया और वह पानी में बह गया.
पवई के नाले में बहा युवक
पवई के उफनते नाले में बह गया युवक
ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इसका वीडियो जो सामने आया है, उसमें देख सकते है की युवक उफनते नाले में एक पौधे को पकड़कर है और इसी दौरान उसका हाथ छूट जाता है. बताया जा रहा है की इस हादसे में इस युवक की जान बच गई है.
लगातार बारिश से जन जीवन प्रभावित
मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है. जिसके कारण जन जीवन काफी प्रभावित हुआ है. सड़कों पर पानी भरने की वजह से सरकारी कार्योलयों ( Government offices)और प्राइवेट ऑफिस (Private offices) को छुट्टी दे दी गई है.मौसम विभाग ने भी अलर्ट घोषित किया है.