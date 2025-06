SpaceX Starship 36 Explosion Video: लॉन्च से ठीक पहले स्टारशिप रॉकेट में भीषण विस्फोट, धमाके का खौफनाक वीडियो वायरल

SpaceX Starship 36 Explosion: दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) को एक बड़ा झटका लगा है. टेक्सास के स्टारबेस में कंपनी का सबसे नया और विशाल रॉकेट, स्टारशिप 36, एक रूटीन टेस्ट के दौरान धमाके के साथ फट गया. यह घटना तब हुई जब इस महीने के अंत में होने वाले बड़े लॉन्च की तैयारी चल रही थी.

धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसमान में एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई दिया, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था. इस घटना का वीडियो NASA ने जारी किया है, जिसमें यह भयानक मंज़र कैद हो गया है.

क्या हुआ था?

यह घटना उस समय हुई जब इंजीनियर 'स्टैटिक फायर टेस्ट' कर रहे थे. यह किसी भी रॉकेट लॉन्च से पहले एक बहुत ज़रूरी जांच होती है. इसमें रॉकेट को लॉन्च पैड पर ही पकड़कर रखा जाता है और उसके इंजन को कुछ सेकंड के लिए चलाया जाता है. इसका मकसद यह देखना होता है कि इंजन और बाकी सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही स्टारशिप 36 के इंजन चालू हुए, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरा रॉकेट आग की लपटों में घिर गया.

🚨#BREAKING: Watch as SpaceX Starship 36 explodes during static fire test right before launch later this month

📌#Starbase | #Texas

Watch as a massive explosion erupts near Starbase City, Texas, during a critical moment in SpaceX’s preparations for Starship Flight 10. The… pic.twitter.com/Rp2tlddenf

