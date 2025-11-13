Shocking Video: पार्किंग करते समय बाइक सवार ने गलती से सांप पर रख दिया पैर, नागराज ने किया पलटवार और फिर…

सांप ने शख्स के पैर में काटा (Photo Credits: X)

Shocking Video: एक बाइक सवार और सांप (Snake) के बीच हुई एक डरावनी मुठभेड़ का एक चौंकाने वाला वायरल वीडियो (Viral Video) इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. बमुश्किल 10 सेकंड की यह छोटी सी क्लिप दिखाती है कि कैसे एक सामान्य पार्किंग की कोशिश, दहशत और लगभग त्रासदी के एक भयावह पल में बदल गई.

वीडियो में एक बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे पार्क करने के लिए धीमी गति से गाड़ी चलाता दिख रहा है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस जगह के पास ही एक सांप है. जैसे ही बाइक गलती से उस सांप के ऊपर लुढ़क गई, घायल सांप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. पहली कोशिश में, वह बाइक सवार को काटने से चूक गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह फिर से झपटा और उसके पैर को काटने में कामयाब हो गया.

अपने पैर में अचानक हुई हलचल से बाइक सवार चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, वह घबराकर बाइक से कूद गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा. हड़बड़ी में उसकी मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई और सांप सड़क पर छटपटाता रहा. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: गाड़ी के साइड मिरर में दिखा सांप, कार सवार के उड़े होश, तमिलनाडु के नामक्कल सेलम रोड का वीडियो आया सामने

बाइक सवार ने गलती से रखा पैर तो सांप ने पलटकर काटा

घटना स्थल की सटीक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह क्लिप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है और इसे लाखों बार देखा और प्रतिक्रियाएं मिली हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- सांप के ऊपर गलती से गाड़ी चढ़ गई, जिससे सांप को खतरा लगा तब जाके उसने काटा है भाई. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- लेकिन मेरे हिसाब से यह आदमी की गलती नहीं है भाई जी, अनजाने में गाड़ी चढ़ी है.

वहीं इससे पहले तमिलनाडु के नमक्कल-सलेम रोड पर एक और खौफनाक घटना ने वाहन चालकों को हिलाकर रख दिया, जब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अपनी कार के साइड मिरर में एक सांप छिपा हुआ दिखाई दिया. इस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जो वाहन मालिकों को ठंड और बारिश के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की चेतावनी देता है.