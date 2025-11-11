VIDEO: गाड़ी के साइड मिरर में दिखा सांप, कार सवार के उड़े होश, तमिलनाडु के नामक्कल सेलम रोड का वीडियो आया सामने

Snake coming out of the side mirror of the car (Credit-@nbh24official)

Snake in Car: तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक कार चालक के लिए सड़क यात्रा उस समय भयावह बन गई जब उसकी कार के साइड मिरर (Side Mirror) से अचानक एक सांप (Snake) बाहर निकल आया. यह हैरान करने वाली घटना नमक्कल–सेलम रोड पर हुई. चलते वाहन से अचानक सांप के फुफकारते हुए बाहर आने का दृश्य देखकर ड्राइवर और आसपास के लोग डर से सिहर उठे.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांप काफी समय से कार के मिरर के अंदर छिपा हुआ था. बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वह मिरर में मचलता और फुफकारता नजर आया.

यह देखकर सड़क पर चल रहे बाइक सवारों ने 'सांप-सांप!' चिल्लाते हुए कार चालक को सावधान किया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nbh24official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hamirpur: बोनट के भीतर छिपा बैठा था कोबरा सांप, देखने के बाद कार में सवार लोगों के उड़े होश, हमीरपुर का वीडियो आया सामने; VIDEO

कार के मिरर से निकला सांप

ड्राइवर ने स्नेक कैचर को बुलाया

ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया और नीचे उतर आया. इसके बाद स्थानीय स्नेक कैचर (Snake Catcher) टीम को बुलाया गया, जिन्होंने सावधानी से सांप को मिरर से बाहर निकाला.उस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इस नज़ारे को मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो गया है. कई यूजर्स ने इसे देखकर आश्चर्य जताया और दूसरों को भी सर्दियों में सतर्क रहने की सलाह दी.