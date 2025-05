Mother Elephant Grieves: मलेशिया में सड़क पार करते समय हाथी के बच्चे की ट्रक से कुचले जाने से मौत, दुखी मां का वीडियो वायरल

जब पूरी दुनिया मदर्स डे को फूलों, कार्डों और गर्मजोशी भरे आलिंगनों के साथ मना रही थी, तब जंगल में एक माँ एक बुरे सपने में जी रही थी और उसके दिल के टूटने से हज़ारों लोग रो पड़े. रविवार को एक बेहद भावुक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें मलेशिया में एक माँ हाथी अपने बच्चे की दुखद मौत पर शोक मना रही थी, जब उसका बच्चा गेरिक, पेराक के पास ईस्ट-वेस्ट हाईवे को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उसके बच्चे को कुचल डाला. एक मिनट के वीडियो में मादा हाथी को दुख में कांपते हुए और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. दुर्घटना के कुछ ही पल बाद वह जंगल से बाहर निकलती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती हुई दिखाई देती है. वह बेतहाशा वाहन को धक्का देती है और ट्रक को दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसके प्रयास उसके खोए हुए बच्चे को वापस नहीं ला पाएंगे. यह भी पढ़ें: Animal Cruelty in Greater Noida: शख्स ने आवारा कुत्ते को ऑटोरिक्शा से बांधकर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

स्थानीय मीडिया के अनुसार, हाथी सूर्योदय तक पीछे नहीं हटा. लोगों ने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने बच्चे को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी. वह वाहन को हटाने और अपने बच्चे को वापस लाने की पूरी कोशिश करती रही.

बच्चे के मरने के बाद दुखी हथिनी

