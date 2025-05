Viral Video: अपने बच्चों के साथ पानी में तेज रफ्तार से तैरती दिखी मां बत्तख, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

Duck Viral Video: मां (Mother) अपने बच्चों की न सिर्फ मुसीबतों से रक्षा करती है, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों के लिए भी उन्हें तैयार करती है. यह बात सच है कि मां की ममता, उसके त्याग और बलिदान की तुलना इस संसार की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है. यही वजह है कि मां को इस संसार में ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना जाता है और उनसे जुड़े कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर देखने को मिलते रहते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मां बत्तख (Mother Duck) अपने बच्चों (Ducklings) के साथ तूफानी रफ्तार में पानी में तैरती हुई नजर आ रही है. इस नजारे को देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया है, जिसके साथ कैप्शन लिखा है- मां ने कहा जल्दी करो हम इन लोगों को नहीं जानते. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो 177k व्यूज मिल चुके हैं. यह नजारा लोगों के होश उड़ा रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी में अपने बच्चों को लुका-छिपी खेलना सिखा रही मां बत्तख, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

बच्चों के साथ पानी में तेज रफ्तार से तैरती मां बत्तख

Mama ducks like “ hurry up we don’t know these people” 😂😂 pic.twitter.com/qo03ZH8wCu

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 14, 2025