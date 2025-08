Manvi Taneja Video: मनवी तनेजा के Test Drive बयान से उठे सवाल, देखें वीडियो

Manvi Taneja Viral Video: भारत भावनाओं से भरा एक विशाल देश है. इस पवित्र भूमि में रिश्तों और परिवार का बहुत महत्त्व है. यहां शादी को दो दिलों का संगम और दो परिवारों का मिलन माना जाता है. बहरहाल, पिछले कुछ सालों में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है. लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अभी भी बहुत लोगों में भ्रम और विरोध की भावना है. इसी मुद्दे पर भारतीय मॉडल और टीवी पैनलिस्ट मानवी तनेजा का एक बयान आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को “टेस्ट ड्राइव” से तुलना की, अर्थात् जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी को खरीदने से पहले उसका टेस्ट ड्राइव करता है वैसे ही कुछ लोग रिश्तों को आज़माने के लिए इस तरह के संबंध अपनाते हैं. यह बयान भारतीय सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के संदर्भ में कई लोगों के लिए अस्वीकृति का कारण बना है.

Manvi Taneja तनेजा का यह बयान कई लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मानव संबंधों को इस तरह वस्तु की तरह व्यक्त किया, जिसे आज़माया या परखा जा सके. आइये देखते है क्या कहा मानवी ने.

कई लोगों को ये बयान उचित नहीं लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी

एक यूजर ने उनके मॉडल होने पर प्रश्न किया

This lady calls herself a model, i have not seen any of her movie till now, she also says that those who drinks alcohol is not an alcoholic.

