Makar Sankranti 2026: PM मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण की दी शुभकामनाएं, त्योहार को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

Makar Sankranti 2026: देशभर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं.साथ ही उन्होंने सभी को माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएं भी दीं. यह भी पढ़े: उत्तर प्रदेश स्कूल अवकाश: मकर संक्रांति पर अब 15 जनवरी को होगी सार्वजनिक छुट्टी, स्कूल और बैंक रहेंगे बंद

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी. साथ ही इस अवसर पर तिल और गुड़ को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया और सूर्यदेव से सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, "सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का यह दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें।"

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "उत्तरायण के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं! मकर संक्रांति का यह पवित्र त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, और सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिले।" उन्होंने सभी देशवासियों को उत्तरायण की भी शुभकामनाएं दी। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की. साथ ही त्योहार से एकता के बंधन को मजबूती मिलने और सकारात्मकता लाने की बात कही.

पीएम मोदी ने लिखा, "यह आनंदमय उत्सव एकता के बंधन को भी मजबूत करे और सभी के लिए समृद्धि और सकारात्मकता लाए.

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "संक्रांति के इस पावन अवसर को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मैं सूर्यदेव से सबके सुख-सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं. सूर्यो देवो दिवं गच्छेत् मकरस्थो रविः प्रभुः.उत्तरायणे महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्.

इसके अलावा, पीएम मोदी ने सभी को माघ बिहू की भी शुभकामनाएं दी. उन्होंने इसे फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का त्योहार बताया। उन्होंने सभी के घर में खुशियां लाने और उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की कामना की. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "माघ बिहू के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माघ बिहू फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का त्योहार है। यह त्योहार हर घर में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां लाए. कृतज्ञता और सद्भाव की भावना हमें एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती रहे.