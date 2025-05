ग्लास के अंदर कैद करके ढेर सारे मच्छरों को शख्स ने दी खतरनाक मौत, Viral Video देख दंग रह जाएंगे आप

Mosquitoes Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर आए दिन कोई न कोई नई और हैरतअंगेज चीज देखने को मिलती रहती है. कई बार ऐसी चीजें भी हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है. अगर बात की जाए मच्छरों की तो आए दिन अधिकांश लोग मच्छरों के आतंक से परेशान नजर आते हैं, जो शाम होते ही लोगों के घरों में घुस जाते हैं और उन्हें काटने लगते हैं. मच्छरों से बचने के लिए लोग लिक्विडेटर और कॉइल (Coil) का सहारा लेते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स न जाने कैसे ढेर सारे मच्छरों (Mosquitoes) को प्लास्टिक के ग्लास में कैद कर लेता है और फिर उन्हें दर्दनाक मौत देता है.

इस वीडियो को @plot_twistttt नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 19.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है- इन्होंने इतने सारे पकड़े कैसे, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- सैटिस्फैक्शन प्रो मैक्स और तीसरे यूजर ने लिखा है- तुम इन सभी मच्छरों को एक ग्लास में कैसे लाए. यह भी पढ़ें: OMG! पलक झपकते ही मगरमच्छ के बच्चे को उड़ा ले शिकारी बाज, Viral Video देख हैरान हो जाएंगे आप

शख्स ने मच्छरों को दी दर्दनाक मौत

My Satisfaction level after that 📈 pic.twitter.com/JcywPFnsUi

— Shrija (@plot_twistttt) May 14, 2025