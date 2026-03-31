गोवा के बागा बीच पर बड़ा हादसा: पैरासेलिंग के दौरान बीच हवा में टूटी रस्सी, समुद्र में गिरा पर्यटक (Watch Video)
गोवा में एक पर्यटक पैरासेलिंग कर रहा था, तभी हवा में केबल टूट गई (Photo Credits: X\@nabilajamal_)

गोवा: गोवा (Goa) के बागा बीच (Baga Beach) पर रविवार को एक डरावना हादसा सामने आया, जहां पैरासेलिंग (Parasailing) का आनंद ले रहे एक पर्यटक (Tourist)  की रस्सी बीच हवा में अचानक टूट गई. रस्सी टूटते ही पर्यटक पैराशूट (Parachute) के साथ सीधे समुद्र में जा गिरा. गनीमत रही कि पर्यटक ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और पैराशूट ने गिरने की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसने एडवेंचर स्पोर्ट्स (Adventure Sports) की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Surat: रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, CCTV में कैद हुआ दो मिनट का संघर्ष; पास तैर रहे लोग रहे अनजान

हादसे का लाइव वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक हवा में काफी ऊंचाई पर था, तभी अचानक उसे नाव से जोड़ने वाली मुख्य रस्सी टूट गई. वीडियो में नाव पर मौजूद अन्य पर्यटकों और चालक दल के बीच चीख-पुकार मचते हुए सुना जा सकता है. घटना के तुरंत बाद, सतर्क चालक दल ने तत्परता दिखाते हुए पर्यटक को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया.

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

इस घटना का संज्ञान लेते हुए गोवा पुलिस और पर्यटन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है.  पर्यटन विभाग ने संबंधित एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उपकरणों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही पाई जाती है, तो ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गोवा पैरासेलिंग हादसा: केबल टूटने से पर्यटक नीचे गिरा

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस वायरल वीडियो ने गोवा में संचालित होने वाले वाटर स्पोर्ट्स की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच (Safety Checks) पर नई बहस छेड़ दी है. कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत की है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली रस्सियों और अन्य उपकरणों का नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता है. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जवाबदेही तय न होने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है.

पर्यटकों के लिए चेतावनी

गोवा में एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए यह घटना एक चेतावनी की तरह है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी साहसिक गतिविधि में हिस्सा लेने से पहले पर्यटकों को सुरक्षा उपकरणों की जांच स्वयं भी करनी चाहिए और केवल प्रमाणित ऑपरेटरों की ही सेवाएं लेनी चाहिए. वर्तमान में, गोवा प्रशासन पर्यटन सीजन के दौरान सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोका जा सके.