Viral Video: इम्पाला को बेहतर तरीके से देखने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ तेंदुआ, वीडियो हुआ वायरल

Leopard Viral Video: जंगल में रहने वाले शिकारी जानवर (Animal) अक्सर अपना पेट भरने के लिए शिकार की ताक में लगे रहते हैं. ये दबे पांव आकर अपने शिकार का पल भर में काम तमाम कर देते हैं और इनके चंगुल से बच पाना कमजोर जानवरों के लिए काफी मुश्किल होता है. आए दिन शिकार से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर हैरत भी होती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक रोमांचक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शिकारी तेंदुआ (Leopard) अपने शिकार इम्पाला (Impala) को बेहतर तरीके से देख पाने के लिए अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है. इस तरह से वो इम्पाला को बेहतर तरीके से देखकर उसका शिकार करने की रणनीति तैयार करता है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- इम्पाला का बेहतर नजारा लेने के लिए पिछले पैरों पर खड़ा तेंदुआ, क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो 4.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

इम्पाला को देखने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ तेंदुआ

Leopard standing on hind legs to get better view of Impala - Kruger National Park pic.twitter.com/fsurlvaLN7

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 11, 2025