Monu Azmi Viral Video: थाईलैंड के होटल में महिला स्टाफ के साथ 'अनुचित' व्यवहार, आजमगढ़ के युवक का वीडियो वायरल; सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

आजमगढ़ के व्यक्ति ने थाईलैंड के होटल में महिला हाउसकीपिंग स्टाफ को 'परेशान' किया (Photo Credits: X\@divya_gandotra)

Monu Azmi Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आजमगढ़ (Azamgarh) का निवासी मोनू आज़मी (मोनू आज़म) (Monu Azmi) थाईलैंड (Thailand) के एक होटल में महिला हाउसकीपिंग स्टाफ (Female Housekeeping Staff) के साथ रील बनाता नजर आ रहा है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इन क्लिप्स में युवक के व्यवहार को 'अनुचित' और 'अपमानजनक' बताते हुए इंटरनेट यूजर्स ने भारी नाराजगी जाहिर की है.

विवाद की मुख्य जड़ मोनू आज़मी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किए गए वे वीडियो हैं, जिनमें वह हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ वीडियो शूट कर रहा है. आरोप है कि रील बनाने के दौरान युवक ने महिला स्टाफ के साथ अशोभनीय और परेशान करने वाला व्यवहार किया. हालांकि, वीडियो के कुछ हिस्सों में महिला स्टाफ असहज नहीं दिख रही है, लेकिन नेटिजन्स का तर्क है कि एक पेशेवर माहौल में इस तरह की सामग्री बनाना नैतिक रूप से गलत और अपमानजनक है. यह भी पढ़ें: Kanwal Aftab Viral Video Controversy: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कंवल आफताब का कथित 'MMS' वीडियो विवाद, डीपफेक और डिजिटल प्राइवेसी पर छिड़ी बहस

मोनू आज़मी वायरल वीडियो: आजमगढ़ के व्यक्ति ने थाईलैंड के होटल क्लिप से मचाया बवाल

Ever wondered why the Indian passport often faces disrespect abroad? It’s because of people like this. Meet Monu Azmi from Azamgarh, currently in Thailand on a work permit, openly harassing a hotel housekeeping staff, filming it, and uploading it on Instagram like it’s some… pic.twitter.com/jV6wLBeCPN — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) April 13, 2026

Shameful Incident in Thailand A man named Monu Azmi from Azamgarh recorded himself harassing a hotel housekeeping staff member and uploaded it on Instagram like it was entertainment. Instead of laughs, he’s getting massive backlash — and rightly so. Actions like this don’t… pic.twitter.com/WZKj76rVBt — ThamiZh (@ThamizhTharmar) April 13, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस छिड़ गई है. बड़ी संख्या में लोग इसे 'सहमति' (Consent) और 'संदर्भ' (Context) के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि विदेशों में इस तरह की हरकतें भारतीयों की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाती हैं और जिम्मेदार यात्रियों की साख पर सवाल उठाती हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने चेतावनी दी है कि पूरी स्थिति को समझे बिना किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी. यह भी पढ़ें: Florida Shocker: टीनएजर लड़की के करीब आने और उसके साथ संबंध बनाने के लिए टीचर ने स्टूडेंट की मां से की डेटिंग, हुआ गिरफ्तार

वीडियो में मोनू आजमी और वह महिला रील्स बनाते हुए दिख रहे हैं

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वैश्विक छवि और जिम्मेदारी का सवाल

यह घटना एक बार फिर इस चिंता को उजागर करती है कि विदेशों में व्यक्तिगत कार्यों का असर पूरे देश की छवि पर पड़ता है. सोशल मीडिया पर लोगों ने मांग की है कि ऐसे आचरण पर अंकुश लगाया जाना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं. मोनू आज़मी के अकाउंट पर एक ही महिला स्टाफ के साथ कई वीडियो मौजूद हैं, जिससे यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया है.

कार्रवाई की मांग और जवाबदेही

इंटरनेट पर कई सक्रिय यूजर्स ने अधिकारियों से इस मामले की जांच करने और किसी भी तरह की गलत हरकत पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने की अपील की है. विशेषज्ञों का मानना है कि मनोरंजन और नैतिकता के बीच की धुंधली होती रेखाओं के इस दौर में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जवाबदेही तय करना आवश्यक हो गया है. फिलहाल, यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा और आलोचना का केंद्र बना हुआ है.