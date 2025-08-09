Icon of The Seas Video: समंदर के बीच दहशत! दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप पर टूटा वॉटरस्लाइड, चीख-पुकार के बीच 1 यात्री घायल

हादसे के बाद स्लाइड को तुरंत बंद कर दिया गया. (Photo : X)

रॉयल कैरेबियन (Royal Caribbean) के दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप 'आइकन ऑफ द सीज' (Icon of the Seas) पर एक बड़ा हादसा हो गया. गुरुवार को शिप का एक वॉटरस्लाइड (Waterslide) अचानक बीच में ही टूट गया, जिससे एक यात्री घायल हो गया. स्लाइड के टूटने से उसमें एक बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से बाहर बहने लगा.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग घबराकर चिल्लाते हुए सुने जा सकते हैं. वीडियो में लोग "स्लाइड रोको. स्लाइड रोको." (Stop the Slide. Stop the Slide.) चिल्ला रहे हैं. यह स्लाइड एक्रिलिक ग्लास (Acrylic Glass) से बनी थी, जिसका एक हिस्सा यात्री के गुजरते समय टूट गया.

कंपनी ने क्या कहा?

रॉयल कैरेबियन ने इस घटना की पुष्टि की है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया, "हमारी टीम ने एक वयस्क यात्री को मेडिकल सहायता दी है. जब यात्री स्लाइड से गुजर रहा था, तब एक्रिलिक ग्लास का एक टुकड़ा टूट गया. यात्री का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है."

कंपनी ने कहा कि जांच पूरी होने तक वॉटरस्लाइड को बाकी यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है. यह क्रूज 2 अगस्त को मियामी से चला था और शनिवार को वापस पोर्ट पर लौटने वाला है.

🚨 “STOP THE SLIDE!” - “OH MY GOD SOMEBODY JUST FELL OUT OF THE SLIDE!” Chaos on the world’s largest cruise ship after a waterslide panel shatters mid-ride. One passenger reportedly sliced open, triggering an emergency shutdown. What’s going on with cruise ships this year? pic.twitter.com/rnRxXADdvT — HustleBitch (@HustleBitch_) August 8, 2025

दुनिया का सबसे बड़ा शिप और वॉटरपार्क

आपको बता दें कि 'आइकन ऑफ द सीज' इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है. इस शिप पर 'कैटेगरी 6' (Category 6) नाम का एक वॉटरपार्क है, जिसमें 6 वॉटरस्लाइड हैं. कंपनी इसे 'समुद्र पर सबसे बड़ा वॉटरपार्क' कहती है. इस विशाल शिप ने इसी साल जनवरी 2024 में अपनी पहली यात्रा शुरू की थी और यह पूरी क्षमता पर लगभग 10,000 लोगों को ले जा सकता है.

Crew working feverishly to cover the broken glass on icon of the seas slide. The cruise ends tomorrow. pic.twitter.com/wlm0ESfk1v — Babak (@ghermez_ca) August 8, 2025

शिप पर हुई अन्य हालिया घटनाएं

यह घटना इस शिप पर हुई अकेली हालिया घटना नहीं है.

पूल हादसा: कुछ हफ्ते पहले, एक यात्री अपना चश्मा उठाने के चक्कर में इन्फिनिटी पूल की कांच की रेलिंग से गिर गया था. हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई थी.

कुछ हफ्ते पहले, एक यात्री अपना चश्मा उठाने के चक्कर में इन्फिनिटी पूल की कांच की रेलिंग से गिर गया था. हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई थी. जानलेवा हमला: इसके अलावा, दो हफ्ते पहले शिप पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था. शिप के एक क्रू मेंबर ने एक महिला सहकर्मी को चाकू मार दिया और फिर जहाज से कूदकर जान दे दी. कंपनी ने इसे 'निजी विवाद' बताया था.

इन घटनाओं ने दुनिया के सबसे नए और सबसे बड़े क्रूज शिप की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.