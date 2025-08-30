Ganeshotsav 2025: मध्य प्रदेश के कलाकार ने प्रेमानंद महाराज से प्रेरित होकर बनाए गणेश प्रतिमा, लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

प्रेमानंद महाराज से प्रेरित बप्पा की प्रतिमा (Photo Credits: X)

Ganeshotsav 2025: भारत और दुनिया भर में भक्तों द्वारा दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का पर्व मनाया जा रहा है, जिसे लेकर भक्तों का जोश व उत्साह देखते ही बन रहा है. गणेशोत्सव के दौरान हर साल भगवान गणेश (Lord Ganesha) की अलग और अनोखी मूर्तियां देखने को मिलती हैं. अनोखे अवतारों से लेकर हर साल नई ऊंचाइयों को छूने वाली मूर्तियों तक, गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) पर यह देखना दिलचस्प होता है कि नए कलाकार क्या ला सकते हैं. इस साल बप्पा का एक नया अवतार सामने आया है, जिसे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक कलाकार ने बनाया है, यह मूर्ति आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी (Guru Premanand Maharaj) से प्रेरित है. भगवान गणेश की इस अनोखी प्रतिमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

महाराष्ट्र के उल्हासनगर में भी एक ऐसी ही मूर्ति की अवधारणा देखने को मिल रही है. गणेश की मूर्ति में संत पीले-केसरिया रंग की धोती पहने हुए हैं, चंदन का टीका, चोटी और शांत ध्यान मुद्रा में हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज के प्रतिष्ठित रूप की प्रतिध्वनि है. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav 2025: लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्त फुटपाथ पर सोते दिखे, भीड़ प्रबंधन को लेकर बढ़ी चिंता (Watch Video)

प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरित गणेश जी की प्रतिमा

An artist from Madhya Pradesh made Ganpati ji look like Premanand ji maharaj. pic.twitter.com/ZOououW1oq — Jeet (@JeetN25) August 26, 2025

तस्वीर को एक्स पर @JeetN25 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- मध्य प्रदेश के एक कलाकार ने गणपति जी को प्रेमानंद जी महाराज जैसा बनाया.

मध्य प्रदेश के कलाकार ने बनाई बप्पा की अनोखी प्रतिमा

Ganpati Idol inspired by Premanandji Maharaj was seen in USA(Ulhasnagar) Modiji when? #GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/ZI02rrbnL1 — ✌️ (@here_4_d_vibe) August 28, 2025

इस तस्वीर को देखने के बाद एक यूजर ने प्रेमानंद महाराज से प्रेरित गणेश की तस्वीरें शेयर करते हुए मोदीजी की गणेश मूर्ति की मांग की. यूजर ने लिखा है- प्रेमानंदजी महाराज से प्रेरित गणपति की मूर्ति अमेरिका (उल्हासनगर) में देखी गई थी, मोदीजी कब?

गणपति बप्पा का प्रेमानंद अवतार

एक यूजर ने इस अवधारणा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि लोग प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यूजर ने लिखा है- गणपति बप्पा का प्रेमानंद अवतार बाजार में आ गया है… प्रेमानंद जी ने भक्तों को पाखंड से दूर रहने की सलाह दी है… लोग उनकी इसी लोकप्रियता का फायदा उठाने लगे हैं.

प्रेमानंद ंमहाराज की लोकप्रियता का फायदे के लिए इस्तेमाल

एक यूजर ने वायरल पोस्ट पर कमेंट किया है- ऐसी गतिविधि न करें. यह शर्मनाक और घृणित है. कृपया अपने भगवान और इंसान में फर्क करें. इंसान भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो जितना अच्छा क्यों न हो. मैं प्रेमानंद जी महाराज का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी गतिविधि देखना शर्मनाक है. वहीं एक अन्य ने लिखा है- मैं प्रेमानंद जी को फॉलो करता हूं, लेकिन वो संत हैं. बप्पा इज बप्पा उनके रूप के साथ छेड़-छाड़ मत करो, ये बहुत अपमानजनक है.