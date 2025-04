शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के 'Torii' रेस्टोरेंट में नकली पनीर! इन्फ्लुएंसर के आयोडीन टेस्ट का VIDEO वायरल

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri khan) का मुंबई (Mumbai) स्थित आलीशान रेस्तरां टोरी इस वक्त काफी सुर्खियों में है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सार्थक सचदेवा (Influencer Sarthak Sachdeva) ने पनीर की शुद्धता को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े सेलेब्रिटी ब्रांड्स के पनीर का आयोडीन टेस्ट (Fake Paneer Test) किया. इस वीडियो में सार्थक ने 'टोरी' रेस्त्रां के पनीर पर टेस्ट किया और आरोप लगाया कि पनीर नकली है. इसके बाद रेस्त्रां ने अपनी सफाई दी और कहा कि पनीर असली है, और आयोडीन टेस्ट में जो रंग बदलने की घटना हुई, वह पनीर के बाहरी कोटिंग की वजह से है.

सार्थक सचदेव ने वायरल वीडियो में मुंबई के कुछ प्रमुख रेस्त्रां जैसे विराट कोहली के 'वन8 कम्यून', शिल्पा शेट्टी के 'बैस्टियन', बॉबी देओल के 'समप्लेस एलीस' और शाह रुख़-गौरी खान के 'टोरी' में पनीर का टेस्ट किया. इस टेस्ट में सार्थक ने आयोडीन टिंक्चर (जो कि आमतौर पर रंग बदलने वाला होता है) का इस्तेमाल किया और देखा कि पनीर पर रंग बदल रहा था, जिससे उन्हें लगा कि पनीर में मिलावट हो सकती है. खासकर 'तोरी' रेस्त्रां में पनीर का रंग काला हो गया, जिसे लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे.

OMG!! #ShahRukhKhan restaurant is selling Fake paneer!! Instagram influencer alleged that ⁦@iamsrk⁩ restaurant is selling fake paneer. Playing with people health?? pic.twitter.com/idJjnhIDGy

— Nagraj Returns (@CrookBond_D) April 16, 2025