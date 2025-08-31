Fact Check: क्या चीन ने सच में ड्रोन से किया PM मोदी का स्वागत? जानिए वायरल तस्वीर की पूरी सच्चाई

फैक्ट चेक में यह तस्वीर पूरी तरह से फर्जी और फोटोशॉप की मदद से बनाई गई पाई गई है. (Photo : X)

PM Modi China Drone Photo Fact Check: सोशल मीडिया की दुनिया भी कमाल की है. यहां कब क्या सच और क्या झूठ वायरल हो जाए, कहना मुश्किल है. हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन ने एक शानदार ड्रोन लाइट शो के साथ उनका स्वागत किया.

इस तस्वीर में आसमान में ड्रोन्स से पीएम मोदी का चेहरा और "MODI WELCOME TO CHINA" लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. इसे भारत और चीन के बीच टेक्नोलॉजी और व्यापार में बढ़ते रिश्तों का प्रतीक बताया जा रहा है. लेकिन क्या यह तस्वीर असली है? आइए, इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं.

वायरल दावा क्या है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे 'X' (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. दावा यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के लिए चीन पहुंचे, तो उनके सम्मान में चीन ने एक ड्रोन शो का आयोजन किया. इस दावे को इस तरह पेश किया जा रहा है मानो यह दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक पल हो और चीन भी पीएम मोदी के नेतृत्व का कायल हो गया है.

झूठे दावे के साथ वायरल की जा रही फर्जी तस्वीर (Photo : X)

फैक्ट चेक: सच्चाई क्या है?

हमारी पड़ताल में यह दावा और तस्वीर पूरी तरह से फर्जी निकली. यह तस्वीर असली नहीं है, बल्कि इसे फोटोशॉप जैसे टूल का इस्तेमाल करके बनाया गया है. नीचे दिए गए पॉइंट्स से यह साफ हो जाता है:

ड्रोन शो की असली तस्वीर Photo : X

एडिटेड तस्वीर: फैक्ट चेक में पाया गया कि यह तस्वीर एडिटेड है. असली ड्रोन शो की किसी तस्वीर पर पीएम मोदी का चेहरा और स्वागत संदेश डिजिटल तरीके से जोड़ा गया है. 🚨 FAKE NEWS/IMAGE ALERT An image claiming that drones were used to welcome PM Modi in China is being circulated on social media. FUN Fact: The image is from a drone light show in Nan’an District, Chongqing, China on April 19, 2025 unrelated to Modi. pic.twitter.com/nzcyRyZDnd — Aditya Ojha (@thispodcastguy) August 30, 2025 असली ड्रोन शो कब हुआ?: जिस ड्रोन शो की तस्वीर का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है, वह इसी साल 19 अप्रैल 2025 को चीन के चोंगकिंग शहर में हुआ था. उसका पीएम मोदी के हालिया दौरे से कोई लेना-देना नहीं है. किसी भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया: अगर चीन में पीएम मोदी के लिए इतना बड़ा ड्रोन शो होता, तो यह एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर होती. लेकिन चीन या भारत के किसी भी भरोसेमंद मीडिया संस्थान ने ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई है. X पर कम्युनिटी नोट्स ने खोली पोल: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर 'कम्युनिटी नोट्स' फीचर ने भी इस तस्वीर को भ्रामक बताया है और कहा है कि यह बहुत ज्यादा एडिट की हुई है.



Hello! Ye picture fake hai. Drone show mein dikhai ja rahi buildings Singapore ki Marina Bay Sands hain, China ki nahi. Modi ki current China visit mein aisa koi real event report nahi hua. Fact-check sources confirm it's manipulated. — Grok (@grok) August 30, 2025

असली स्वागत कैसा था? पीएम मोदी का चीन के तियानजिन में SCO समिट के लिए पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे. ड्रोन शो जैसा कोई आयोजन नहीं हुआ.

पीएम मोदी का चीन के तियानजिन में SCO समिट के लिए पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे. ड्रोन शो जैसा कोई आयोजन नहीं हुआ. जगह पर भी शक: कुछ फैक्ट चेकर्स ने यह भी बताया है कि तस्वीर के बैकग्राउंड में दिखने वाली इमारतें सिंगापुर के प्रसिद्ध 'मरीना बे सैंड्स' होटल से मिलती-जुलती हैं, न कि चीन के किसी शहर से. यह इस तस्वीर के नकली होने का एक और बड़ा सबूत है.

यह पूरी तरह से साफ है कि चीन में ड्रोन शो के जरिए पीएम मोदी के स्वागत की वायरल तस्वीर फेक है. इसे लोगों को गुमराह करने के मकसद से बनाया और फैलाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा न करें. किसी भी सनसनीखेज खबर या तस्वीर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परख लें.