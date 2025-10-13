Fact Check: क्या इंडिया पोस्ट ने पार्सल लौटने से बचने के लिए 24 घंटे में एड्रेस अपडेट करने को कहा? PIB से जानें वायरल मैसेज की सच्चाई

(Photo Credits PIB)

Fact Check: क्या आपको भी ऐसा एसएमएस मिला है जिसमें दावा किया गया कि आपका इंडिया पोस्ट (Indian Post) का पार्सल "अपूर्ण पते" (Incomplete Address) के कारण डिलीवर नहीं हो सका है? इस मैसेज में कहा गया है कि यदि आप 48 घंटे के भीतर अपना पता अपडेट नहीं करते हैं, तो आपका पार्सल वापस भेज दिया जाएगा. देशभर में हाल ही में कई लोगों को इस तरह के मैसेज मिले हैं, जिससे लोगों के बीच भ्रम और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है.

वायरल मैसेज में क्या लिखा है?

वायरल मैसेज में लिखा गया है, "India Post: आपका पैकेज गोदाम में पहुंच गया है. हमने दो बार डिलीवरी की कोशिश की, लेकिन अपूर्ण पते के कारण डिलीवर नहीं हो सका. कृपया 48 घंटे के अंदर अपना पता अपडेट करें, नहीं तो आपका पैकेज वापस भेज दिया जाएगा. संदेश के साथ एक लिंक भी भेजा गया है: https://indiapost-gov-in.one/index जहां क्लिक करके उपयोगकर्ता से अपना पता अपडेट करने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़े: Fact Check: न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंची ‘Torenza’ देश की महिला, पासपोर्ट को लेकर फर्जी दावा वायरल; जानें कहानी का असली सच

PIB से जानें वायरल खबर का सच

Have you also received an SMS stating that your package has arrived at the warehouse, further asking you to update your address details within 24 hours to avoid the package being returned❓#PIBFactCheck ✅Beware! This message is #Fake ✅India Post never sends such messages… pic.twitter.com/LGufa4848p — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 12, 2025

PIB ने बताया मैसेज को फर्जी

जब इस वायरल संदेश की पड़ताल भारत सरकार की आधिकारिक सूचना एजेंसी PIB (प्रेस सूचना ब्यूरो) की फैक्ट चेक यूनिट ने की, तो यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी पाया गया. PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के ज़रिए स्पष्ट किया कि India Post इस तरह के SMS नहीं भेजता, और न ही किसी लिंक के माध्यम से पता अपडेट करने के लिए कहता है.

PIB ने क्या कहा?

PIB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "फर्जी लिंक से सावधान रहें। इंडिया पोस्ट कभी भी इस तरह के मैसेज नहीं भेजता.

PIB की नागरिकों से अपील

PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक और फर्जी संदेशों पर भरोसा न करें, और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि यह एक फिशिंग अटैक या ऑनलाइन ठगी का हिस्सा हो सकता है.