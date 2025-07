Fact Check: 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़े एक्टर के घर मुस्लिम ने लगाई आग? वायरल वीडियो निकला फेक, जानें सच्चाई

Did a Muslim set fire to the house of an actor associated with 'Udaipur Files'?: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भीड़ किसी इमारत को आग के हवाले करती दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो भारत के किसी शहर का है, जहां 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म में काम करने वाले एक कलाकार का घर जला दिया गया. यूजर्स का कहना है कि मुसलमानों ने इस फिल्म के विरोध में यह हमला किया, क्योंकि फिल्म का विषय विवादित है और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ा हुआ है. लेकिन जब इस वायरल दावे की हकीकत जांची गई, तो पूरी कहानी ही कुछ और निकली.

वीडियो की पड़ताल में पाया गया कि इसका न तो भारत से कोई लेना-देना है और न ही 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म से.

'उदयपुर फाइल्स' फिल्म से जुड़े कलाकार का घर जला दिया?

कैसे किया गया पड़ताल?

दरअसल, वीडियो को इनविड टूल की मदद से फ्रेम दर फ्रेम देखा और गूगल लेंस के जरिए जांच की. इसके बाद जो सच्चाई सामने आई, वो हैरान करने वाली थी. असल में ये वीडियो कोलंबिया के नाजारेथ, ला गुआजीरा का है, जहां 4 जुलाई 2025 को स्थानीय लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी. वजह ये थी कि पुलिस ने गलती से यूलबर्ट बारबोजा नाम के एक युवक को गोली मार दी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स ने भी किया खुलासा

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस एक ऐसे वाहन की तलाश में थी जिससे कुछ समय पहले पुलिस पर हमला किया गया था. गलती से उन्होंने उस गाड़ी को निशाना बना लिया जिसमें यूलबर्ट सफर कर रहा था. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया.

सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश

वायरल वीडियो में जो इमारत जलती दिख रही है, वो किसी फिल्म कलाकार का घर नहीं, बल्कि कोलंबिया का एक पुलिस स्टेशन है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई लोग इस वीडियो को भारत का बताकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी असलियत विदेश से जुड़ी है.

बिना जांचे कोई वीडियो शेयर न करें

यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस तरह से फर्जी दावे वायरल किए गए हों. खासकर किसी फिल्म या संवेदनशील मुद्दे को लेकर जब माहौल गर्म होता है, तब इस तरह की भ्रामक खबरें तेजी से फैलती हैं. इसीलिए जरूरी है कि हम बिना जांचे-परखे कोई भी वीडियो या खबर शेयर न करें.