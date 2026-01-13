Deeksha Gulati-Udit Rajput Breakup: दीक्षा गुलाटी और उदित राजपूत के ब्रेकअप के बाद ‘नमस्ते जी’ फेम इन्फ्लुएंसर ने विवाद पर इंस्टाग्राम पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स से की खास अपील

(Photo Credits Instagram)

Deeksha Gulati-Udit Rajput Breakup: अपनी सिग्नेचर स्टाइल "नमस्ते जी" के लिए मशहूर लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीक्षा गुलाटी (Deeksha Gulati) ने आखिरकार अपने पूर्व बॉयफ्रेंड उदित राजपूत (Udit Rajput) के साथ चल रहे सार्वजनिक विवाद पर चुप्पी तोड़ दी है. दीक्षा ने इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत बयान जारी कर प्रशंसकों और कंटेंट क्रिएटर्स से इस विवाद को खत्म करने की अपील की है. उन्होंने अपने पिछले बयानों को 'भावनात्मक कमजोरी' बताते हुए कहा कि वह अब इस अध्याय को शांति के साथ बंद करना चाहती हैं.

इंस्टाग्राम लाइव पर लगाया था 'धोखे' का आरोप

बता दें कि कुछ दिनों पहले दीक्षा गुलाटी एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान काफी भावुक नजर आई थीं. उस समय उन्होंने उदित राजपूत पर धोखे (infidelity) और भावनात्मक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे. दीक्षा ने दावा किया था कि वह इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थीं और उन्होंने उदित को अपने परिवार से भी मिलवाया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उदित राजपूत को काफी ट्रोल किया जाने लगा और उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए. यह भी पढ़े: ‘हमने एक-दूसरे से बात की’: अलग-अलग प्रार्थना सभाओं पर Hema Malini ने तोड़ी चुप्पी; परिवार में अनबन की खबरों को बताया गलत

दीक्षा का नया बयान: 'गलती सभी से होती है'

ताजा अपडेट के अनुसार, दीक्षा ने अब अपनी टोन बदलते हुए शांति की अपील की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा:

"मैं यह संदेश इस अध्याय को बंद करने और शांति लाने के इरादे से साझा कर रही हूं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार कर लिया गया है, और मैं अब इसमें कुछ और नहीं जोड़ना चाहती। हम सभी इंसान हैं और मैंने भावनात्मक रूप से कमजोर क्षण में अपनी भावनाएं साझा कर दी थीं।"

दीक्षा ने स्पष्ट किया कि उनका पिछला लाइव सेशन कोई 'पब्लिसिटी स्टंट' नहीं था। उन्होंने प्रशंसकों से अनुरोध किया कि वे उदित के खिलाफ नफरत भरे संदेश और रील्स बनाना बंद करें, क्योंकि वह नहीं चाहतीं कि इस विवाद के कारण किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े।

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

दीक्षा ने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो इस विवाद का फायदा उठाकर उदित को निशाना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि उदित पहले ही काफी नफरत का सामना कर चुके हैं और वह इसका समर्थन नहीं करतीं। दीक्षा ने बताया कि वह अब केवल अच्छी यादों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी हीलिंग (healing) पर ध्यान देना चाहती हैं.

उदित राजपूत की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

जहाँ दीक्षा ने अपनी ओर से पक्ष साफ कर दिया है, वहीं उदित राजपूत ने अभी तक इन आरोपों या दीक्षा के नए बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके ब्रेकअप पर आधिकारिक मुहर लग गई है.

यह पूरी घटना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के निजी जीवन के सार्वजनिक तमाशा बनने और उसके बाद आने वाले 'ऑनलाइन हेट' के खतरों को एक बार फिर उजागर करती है.