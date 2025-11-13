Viral Video: कॉर्गी नाम के बौने शेर ने अपनी क्यूटनेस से जीता सबका दिल, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: जंगल का राजा शेर अपनी दमदार उपस्थिति, आवाज और शिकार करने के अंदाज के लिए जाना जाता है. शेर की इन्हीं खासियतों की वजह से उसे जंगल का राजा कहा जाता है. जंगल के इस खतरनाक जानवर को देखकर न सिर्फ दूसरे जानवरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है तो वहीं इंसान भी इनसे दूरी बनाकर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसे शेर (Lion) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो सामान्य शेरों के आकार की तुलना में काफी छोटा है और अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीत रहा है. इस बौने शेर का नाम कॉर्गी (Corgi) बताया जा रहा है और इसकी अटखेलियों का मनमोहक वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है.
‘कॉर्गी’ नाम का यह अफ्रीकी शेर चीन के जियांग्सू प्रांत के जुझोउ स्थित जिउडिंगशान वाइल्डलाइफ जू (Jiudingshan Wildlife Zoo) में रहता है. इसका नाम कुत्तों की मशहूर नस्ल ‘कॉर्गी’ पर रखा गया है, क्योंकि इस शेर के पैर असामान्य रूप से छोटे हैं. इस चिड़ियाघर के स्टाफ की मानें तो यह एक जन्मजात विशेषता है और इससे शेर के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता. यह भी पढ़ें: Viral Video: शेर ने जब पहली बार चखा सलाद, जंगल के राजा ने दिया ऐसा रिएक्शन… मजेदार वीडियो हुआ वायरल
कॉर्गी नाम के बौने शेर ने जीता सबका दिल
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बौना शेर गेंद के साथ खेल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो एक प्यारा सा पालतू डॉगी है. इस बौने शेर का स्वभाव काफी सौम्य है, जो इसे चिड़ियाघर के रखवालों का भी पसंदीदा बनाता है. बताया जा रहा है कि छोटे आकार के कारण उसे अन्य शेर परेशान करते हैं, जिसके चलते कॉर्गी को अलग बाड़े में शिफ्ट किया गया है, जहां वो काफी मौज-मस्ती करता है.