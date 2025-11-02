कोबरा के साथ मजाक पड़ा भारी, किसान की कुछ ही मिनटों में मौत, सोशल मीडिया पर VIDEO हुआ वायरल

Cobra Attack Caught on Camera | X

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खतरों से खेलने का शौक एक किसान की जान ले गया. खेत में दिखे कोबरा को पकड़ना और घर लाकर उसके साथ खेलना किसान को बेहद भारी पड़ गया. नकुड़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव के 52 वर्षीय किसान रामकुमार शुक्रवार शाम अपने खेत में काम कर रहे थे. तभी झाड़ियों में उन्हें एक खतरनाक कोबरा सांप दिखाई दिया. डरने के बजाय उन्होंने बहादुरी दिखाना सही समझा और उस नंगे हाथों से पकड़ लिया और घर ले आए. इसे लेकर उन्हें ग्रामीणों ने कई बार चेताया कि “यह जानलेवा है, इसे छोड़ दो” लेकिन रामकुमार ने किसी की बात नहीं सुनी.

जिस वक्त किसान सांप से खेल रहा था, उस पूरी घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सांप के साथ खेल फिर अचानक हुआ हमला

घर पहुंचकर किसान ने कोबरा को तमाशे की तरह हाथों में लेकर घुमाना शुरू कर दिया. परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक, वह सांप को हवा में लहराता रहा लोगों को डराने की कोशिश करता रहा. किसान सांप को लगातार उसे चेहरे के पास ला रहा था इसी दौरान खतरनाक मोड़ आया कोबरा ने पहले दोनों हाथों पर कई बार काटा, लेकिन किसान ने फिर भी खेल जारी रखा.

कुछ ही सेकंड बाद जब उसने सांप को जीभ के करीब लाया, तो कोबरा ने सीधा जीभ पर डस लिया.

सांप के साथ खेलता रहा शख्स

कोबरा को घर लाकर खेलता रहा किसान, जीभ समेत कई जगह डसा, कुछ ही मिनटों में हुई मौत सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में शुक्रवार शाम एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. खेत में दिखे कोबरा को पकड़कर घर लाने वाले किसान रामकुमार की उसी सांप के डसने से मौत हो… pic.twitter.com/jW9ddkyaP9 — AajTak (@aajtak) November 2, 2025

कोबरा के जहर ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी जिंदगी

सांप का जहर इतनी तेजी से शरीर में फैलने लगा कि रामकुमार की हालत मिनटों में बिगड़ गई. परिजन पहले उन्हें जानखेड़ा में देसी इलाज के लिए ले गए और फिर सपेरों से मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. गंगोह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते-पहुंचते वह दम तोड़ चुका था.