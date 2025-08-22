Bijnor Shocker: बिजनौर में पेशाब को बर्तनों पर छिड़कती घरेलू सहायिका की घिनौनी करतूत CCTV में कैद, देखें शर्मनाक वीडियो

महिला की घटिया हरकत कैमरे में कैद (Photo: X|@priyarajputlive)

बिजनौर, 22 अगस्त: बिजनौर के नगीना इलाके से बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग अब घरेलू सहायिका पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे. इंटरनेट पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में एक घरेलू सहायिका को अपने मालिक के किचन में घिनौना काम करते हुए देखा गया है. करीब दस वर्षों से एक व्यापारी के घर में काम कर रही बुजुर्ग महिला को एक गिलास में पेशाब करते और उसे ताजे धुले बर्तनों पर छिड़कते हुए कैमरे में पकड़ा गया है. परिवार को महिला के व्यवहार पर लंबे समय से शक था, जिसके चलते उन्होंने रसोई में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए. जब फुटेज सामने आया, तो पूरे परिवार के होश उड़ गए. यह भी पढ़ें: Jhansi Shocker: 'सिर को धड़ से अलग किया, फिर शरीर को 7 टुकड़ों में काट डाला': शादी के लिए फोर्स करने पर विधवा महिला की बेरहमी से हत्या

काफी समय से परिवार को घरेलू सहायिका पर शक था

महिला को तुरंत सामना करवाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल तो किया, लेकिन इस घिनौनी हरकत के पीछे की मंशा बताने से इनकार कर दिया. हालांकि परिवार ने महिला के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन पुलिस ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गुस्सा और हैरानी दोनों ही देखा जा रहा है.

हिडन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई महिला की घिनौनी हरकत

अगर आपने भी अपने घर में कोई सहायिका रखा है तो गौर से देखिए. ये महिला बिजनौर एक व्यापारी के घर में काम करती है. इसने पहले गिलास में पेशाब किया.फिर वही पेशाब रसोई में बर्तनों पर छिड़का .पूरी घटना CCTV में हुई कैद. pic.twitter.com/YcZlpe45Um — Priya singh (@priyarajputlive) August 21, 2025

इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो गया है, और लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफी गुस्से में हैं. महिला की इस हरकत पर लोग सवाल उठा रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद अब जल्दी लोग किसी हाउस हेल्पर पर भरोसा नहीं कर पाएंगे.