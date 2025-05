VIDEO: 'मैं हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि ये भारत है': बेंगलुरु में SBI मैनेजर ने कन्नड़ बोलने से किया इनकार, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा

Bengaluru Kannada Language Row: बेंगलुरु के चंदापुरा इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है. वजह है, बैंक मैनेजर और एक ग्राहक के बीच हुई भाषाई बहस, जिसमें मैनेजर ने साफ शब्दों में कहा, "मैं कभी कन्नड़ नहीं बोलूंगी." घटना का वीडियो वायरल हो चुका है और इसमें देखा जा सकता है कि एक ग्राहक जब बैंक मैनेजर से कन्नड़ में बात करता है तो मैनेजर जवाब देने से इनकार कर देती है और हिंदी में बोलने पर अड़ी रहती है.

ग्राहक बार-बार उन्हें याद दिलाता है कि यह कर्नाटक है, यहां कन्नड़ बोली जाती है, लेकिन मैनेजर का जवाब होता है, "तो? ये भारत है."

I WILL NOT SPEAK KANNADA IN KARNATAKA, NEVER, SPEAK IN HINDI.

@TheOfficialSBI Branch manager SBI, surya nagara, anekal taluk KARNATAKA

Your Branch manager and staff disrespect the Kannada language, imposing hindi on people of karnataka, misbehaving with customers,on duty times… pic.twitter.com/drD7L6Dydb

— ಗುರುದೇವ್ ನಾರಾಯಣ್ 💛❤️ GURUDEV NARAYAN🌿 (@Gurudevnk16) May 20, 2025