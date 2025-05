मां के पास उछल-कूद कर अटखेलियां करता दिखा नन्हा गधा, जानवर की शरारतों ने जीता सबका दिल (Watch Viral Video)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों से जुड़े कई वीडियो अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, जो लोगों को काफी पसंद भी आते हैं. जंगली जानवरों से लेकर पालतू जानवरों (Pet Animals) तक के वीडियो लोगों को खासा आकर्षित करते हैं. उनमें भी नन्हे जानवरों की अटखेलियों और शरारतों से जुड़े वीडियो लोग देखना काफी पसंद करते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा गधा (Donkey) अपनी मां के सामने उछल-कूद करते हुए अटखेलियां करता दिख रहा है. यह जानवर दौड़ते-भागते अपनी शरारतों से लोगों का दिल जीत रहा है और इस वीडियो को बार-बार देखा जा रहा है.

इस वीडियो @ShouldHaveAnima नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- बच्चे गधे सबसे प्यारे होते हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 118.7k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- खरगोश के कान वाला छोटा घोड़ा, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- गधे आम तौर पर मुझे नहीं पता था कि वे कितने प्यारे होते हैं, उधर तीसरे यूजर ने लिखा है- यहां तक कि वयस्क गधे भी प्यारे होते हैं. यह भी पढ़ें: मालिक से गले मिलने के लिए उसकी दुकान पर जा पहुंचा गधा, फिर जो हुआ... दिल जीत लेगा यह Viral Video

मां के पास उछल-कूद कर मस्ती करता नन्हा गधा

Baby donkeys are the cutest 🥰 pic.twitter.com/XUruEdvaWo

