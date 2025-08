FACT CHECK: लद्दाख में हमला, दो सैन्य अधिकारी शहीद? गलत दावे के साथ शेयर हो रही है खबर

Report of Army Officials Death in Ladakh Road Accident Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना के दो जवान- लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस दफादार दलजीत सिंह लद्दाख में एक हमले में शहीद हो गए. यह दावा एक फेसबुक पेज ‘South Asian Files’ द्वारा 30 जुलाई को किया गया, जिसमें दोनों जवानों की तस्वीरें भी साझा की गईं. लेकिन इस पोस्ट की सच्चाई कुछ और ही है. जब इस वायरल दावे की गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि यह पूरी तरह से गुमराह करने वाला है.

सच यह है कि दोनों वीर सैनिक लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद जरूर हुए, लेकिन उनकी शहादत का कारण कोई आतंकी हमला या घात नहीं, बल्कि एक सड़क हादसा था.

ये भी पढें: FACT CHECK: क्या चीफ जस्टिस ने CBI को मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है? फर्जी खबरें फैला रहा यह यूट्यूब चैनल, PIB ने जारी किया अलर्ट

GOC, Fire and Fury Corps and All Ranks salute Lieutenant Colonel Bhanu Pratap Singh Mankotia and Lance Dafadar Daljit Singh, who made supreme sacrifice in the line of duty in #Ladakh on 30 Jul 2025 and offer deep condolences to the bereaved families in this hour of grief.@adgpi… pic.twitter.com/fWprubmdI1

— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) July 30, 2025